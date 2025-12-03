In Thailandia si potranno comprare alcolici nel pomeriggio per la prima volta dal 1972

Il governo della Thailandia ha rimosso temporaneamente lo storico divieto di vendere alcolici tra le 14 e le 17, per cercare di aumentare il turismo in un periodo molto importante per il settore, cioè quello delle festività tra Natale e la fine dell’anno. Il divieto risale al 1972, quando la Thailandia era governata da un regime militare: fu introdotto per impedire ai dipendenti pubblici di bere durante l’orario di lavoro.

Il divieto sarà rimosso per 180 giorni, alla fine dei quali una commissione valuterà gli effetti della decisione. Durante quel periodo sarà possibile comprare bevande alcoliche dalle 11 di mattina a mezzanotte, anche se il consumo di alcol sarà comunque permesso fino all’1 di notte nei locali e nei ristoranti.

Il divieto in vigore da oltre cinquant’anni prevedeva alcune eccezioni per aeroporti, hotel e luoghi di svago. Non venivano comunque fatti controlli sistematici, e spesso era possibile comprare alcolici in negozi molto piccoli, che rischiavano una multa equivalente a circa 100 euro.