Un medico che vendette ketamina all’attore Matthew Perry prima della sua morte è stato condannato a 30 mesi di carcere

Un tribunale di Los Angeles ha condannato a 30 mesi di carcere il medico Salvador Plasencia che nelle settimane precedenti alla morte dell’attore Matthew Perry (celebre per aver interpretato il personaggio di Chandler nella serie Friends) gli vendette della ketamina, un tranquillante che dà effetti dissociativi approvato per usi medici – come anestetico o, in alcuni paesi, come antidepressivo – ma usato spesso anche come droga. Secondo quanto accertato dalle indagini Perry morì il 28 ottobre 2023 in casa sua a causa «degli effetti acuti della ketamina».

Perry, che fu a lungo dipendente da sostanze stupefacenti, aveva una prescrizione medica per usare la ketamina per trattare la depressione, ma prima della sua morte se ne procurò e ne assunse quantità superiori a quelle che gli erano state prescritte. La ketamina fornita da Plasencia non fu quella che causò la morte di Perry, ma secondo il giudice lui e gli altri imputati nel processo alimentarono la dipendenza dell’attore e se ne approfittarono per guadagnare. La sentenza riguarda quattro accuse di vendita di ketamina per le quali Plasencia si era già dichiarato colpevole. Anche gli altri quattro imputati si sono tutti dichiarati colpevoli, ma i termini delle loro pene non sono ancora stati stabiliti.