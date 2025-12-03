La società che possiede MediaWorld è stata comprata dalla cinese JD.com

La società cinese JD.com ha comprato la maggioranza delle azioni della società tedesca Ceconomy, presente in vari paesi europei con i negozi di elettronica MediaMarkt (che in Italia si chiamano MediaWorld) e Saturn. JD.com ha comprato il 60 per cento delle azioni della società, valutandola complessivamente circa 2,2 miliardi di euro. La famiglia Kellerhals, fondatrice del gruppo, ha mantenuto il 25 per cento delle azioni.

JD.com è una delle piattaforme di e-commerce più grandi in Cina e l’acquisizione le permette di espandersi nel mercato europeo, dove Ceconomy ha circa mille negozi fisici e i siti MediaMarkt, Saturn e MediaWorld. La vendita, che deve ancora essere approvata dalle autorità tedesche, dovrebbe completarsi nei primi mesi del 2026.