Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le parole del presidente russo Putin, che ha detto di essere pronto alla guerra con l’Europa prima di incontrare al Cremlino gli inviati del presidente degli Stati Uniti Witkoff e Kushner per portare avanti la trattativa per far finire la guerra in Ucraina, e il fermo in Belgio di tre persone, fra le quali l’ex vicepresidente della Commissione Europea Federica Mogherini, per un’indagine sull’appropriazione indebita di fondi europei. Il Manifesto si occupa delle manifestazioni di protesta a Genova dei lavoratori dell’ex ILVA, preoccupati per il futuro dello stabilimento, il Messaggero titola sui dati sull’occupazione diffusi dall’ISTAT, e i giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus contro l’Udinese negli ottavi di finale della Coppa Italia maschile di calcio.