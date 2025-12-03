Hong Kong ha ordinato la rimozione dei teli di plastica attorno ai cantieri, che hanno contribuito al grave incendio della settimana scorsa
L’amministrazione cittadina di Hong Kong ha ordinato ai costruttori di rimuovere i teli di plastica dalle impalcature dei cantieri edili di tutta la città, perché avevano contribuito ad aggravare l’enorme incendio in cui mercoledì scorso sono morte 159 persone. I teli sono comunemente usati per avvolgere i ponteggi di bambù (molto usati a Hong Kong e nel resto dell’Asia orientale) e per legge dovrebbero essere ignifughi, ma non sempre le regole vengono rispettate. Nelle indagini seguenti all’incendio si è scoperto che almeno un’azienda che produce questo tipo di teli usava certificati di sicurezza falsificati. Con il nuovo ordine i costruttori hanno tempo fino a sabato per rimuoverli del tutto dai 200 grossi cantieri presenti in questo momento in città (che fa parte della Cina ma si amministra con alcune autonomie).