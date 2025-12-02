Sulla maggior parte dei giornali di oggi si parla in apertura di “tensione” fra la Nato e la Russia per le parole dell’ammiraglio Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, che in un’intervista al Financial Times ha detto che la Nato sta valutando la possibilità di una risposta più aggressiva alla guerra ibrida russa. Il Giornale apre invece sulle discussioni a Firenze e Bologna sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, mentre Avvenire segue il viaggio in Libano di papa Leone XIV.