NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Almeno 12 persone sono morte e altre decine sono disperse per una frana che ha travolto due imbarcazioni sul fiume Ucayali, in Perù

Alcune persone sul luogo dell'incidente (COEN via X)
Alcune persone sul luogo dell'incidente (COEN via X)

Almeno 12 persone sono morte e altre decine sono disperse nella parte centrale del Perù a causa di una frana che ha travolto e fatto affondare due imbarcazioni per il trasporto di passeggeri sul fiume Ucayali, il principale corso d’acqua che forma il Rio delle Amazzoni. Al momento non è chiaro quante siano le persone disperse: circa venti sono state soccorse.

L’incidente è avvenuto attorno alle 5 del mattino (le 11 italiane) all’altezza del porto di Iparía, e ha coinvolto perlopiù abitanti delle comunità indigene della zona, dove spesso i fiumi sono la principale via di trasporto. Il Centro nazionale che si occupa delle emergenze (COEN) ha detto che sul posto stanno intervenendo la polizia e una squadra della marina militare, oltre al personale medico. Le ricerche delle persone disperse sono complicate dalla corrente del fiume e dai detriti che trasporta.

Tag: perù-ucayali

Consigliati