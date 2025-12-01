Almeno 12 persone sono morte e altre decine sono disperse per una frana che ha travolto due imbarcazioni sul fiume Ucayali, in Perù

Almeno 12 persone sono morte e altre decine sono disperse nella parte centrale del Perù a causa di una frana che ha travolto e fatto affondare due imbarcazioni per il trasporto di passeggeri sul fiume Ucayali, il principale corso d’acqua che forma il Rio delle Amazzoni. Al momento non è chiaro quante siano le persone disperse: circa venti sono state soccorse.

L’incidente è avvenuto attorno alle 5 del mattino (le 11 italiane) all’altezza del porto di Iparía, e ha coinvolto perlopiù abitanti delle comunità indigene della zona, dove spesso i fiumi sono la principale via di trasporto. Il Centro nazionale che si occupa delle emergenze (COEN) ha detto che sul posto stanno intervenendo la polizia e una squadra della marina militare, oltre al personale medico. Le ricerche delle persone disperse sono complicate dalla corrente del fiume e dai detriti che trasporta.