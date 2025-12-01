Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma le due principali sono l’incontro in Florida fra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina per portare avanti la trattativa per la fine della guerra fra Russia e Ucraina, e l’aggressione in Cisgiordania a tre attivisti italiani da parte di un gruppo di coloni israeliani. Il Fatto titola invece sull’indagine sull’acquisto di Mediobanca da parte del Monte dei Paschi di Siena, il Sole 24 Ore pubblica la sua classifica sulla qualità della vita nei capoluoghi di provincia italiani, il Giornale si occupa dell’assalto alla redazione della Stampa a Torino di venerdì scorso, e i giornali sportivi commentano i risultati di ieri della Serie A maschile di calcio, con le vittorie di Inter e Napoli.