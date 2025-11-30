NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

4 persone sono state uccise e 10 ferite durante una festa di compleanno a Stockton, in California

La polizia sul luogo dell'attacco, a Stockton, in California (AP Photo/Ethan Swope)
La polizia sul luogo dell'attacco, a Stockton, in California (AP Photo/Ethan Swope)

Sabato pomeriggio quattro persone sono state uccise e dieci ferite in un attacco con armi da fuoco durante una cena di famiglia a Stockton, nel nord della California, negli Stati Uniti. L’attacco è avvenuto all’interno di una sala ricevimenti mentre una famiglia festeggiava il compleanno di un bambino. Tra le persone uccise ci sono anche dei minori, ha detto la polizia. A sparare sarebbe stata una sola persona, che è ancora ricercata e su cui non sono stati forniti dettagli.

Tag: attacco armato-california

Consigliati