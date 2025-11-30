È morto a 94 anni il frate Eligio Gelmini, noto per il suo impegno per le persone con problemi di tossicodipendenze

Sabato è morto a Milano padre Eligio Gelmini, frate francescano noto per la sua attività a sostegno delle persone con problemi di tossicodipendenza. Aveva 94 anni, e nel corso della sua vita aveva fondato nel 1967 il primo Telefono Amico, un centralino di sostegno psicologico gratuito attivo tuttora. Poco dopo aprì Mondo X, una comunità per persone con tossicodipendenze. Era conosciuto per essere stato anche un grande tifoso del Milan: per anni fu vicino alla squadra e amico personale del calciatore Gianni Rivera.