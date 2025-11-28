Il grande incendio a Hong Kong è stato spento e il numero dei morti è arrivato a 128

A Hong Kong è stato spento l’enorme incendio che mercoledì si era sviluppato alla Wang Fuk Court, un grande complesso residenziale nel quartiere di Tai Po, a nord del centro della città. Il numero dei morti accertati è arrivato a 128. Decine di corpi non sono ancora stati identificati e alcuni si trovano tuttora all’interno degli edifici.

Il complesso era in fase di ristrutturazione, e l’incendio è iniziato intorno alle 14:50 di mercoledì (le 7:50 italiane) bruciando i ponteggi in bambù che erano stati montati attorno agli edifici. La Wang Fuk Court è composta da otto palazzi con un totale di 1.984 appartamenti, ed era abitata da circa 4.600 persone.

