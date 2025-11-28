La situazione dei trasporti in Italia alle 13, per via dello sciopero generale

Lo sciopero generale proclamato per oggi dai sindacati COBAS, CUB, SGB e USB sta avendo conseguenze anche sul settore dei trasporti, dal momento che coinvolge tutte le categorie di lavoratori.

Lo sciopero del personale del Gruppo FS, di Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo è cominciato alle 21 di giovedì e proseguirà fino alle 21 di venerdì. Per i treni regionali sono garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. La circolazione generale potrebbe subire cancellazioni o ritardi, ma è garantita per alcuni treni: qui la lista di Trenitalia, qui la lista di Trenord e qui quella di Italo. Le informazioni specifiche sulla circolazione di ogni treno sono consultabili attraverso i servizi di aggiornamento su Trenitalia, Trenord e Italo: alle 13 risultano diversi treni cancellati o in ritardo.

Lo sciopero del trasporto pubblico locale riguarda soltanto alcune aziende. A Roma sciopera l’ATAC, che garantisce la circolazione dei mezzi soltanto nelle fasce minime (da inizio servizio alle 8:29 e dalle 17 alle 19.59). A Milano circolano invece normalmente metro, bus e tram dell’ATM, i cui servizi potrebbero invece non essere garantiti domenica 30 (per un altro sciopero, di 4 ore).

Lo sciopero di 24 ore riguarda anche il trasporto aereo. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ha pubblicato una lista di voli garantiti e ha scritto che le fasce di garanzia durante gli scioperi riguardano tutti i voli in partenza dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Ita Airways ha cancellato 26 voli nazionali e ha consigliato a chi ha già acquistato biglietti di verificare, prima di andare in aeroporto, lo stato del proprio volo nella sezione “Info Voli” sul sito dell’azienda.

Lo sciopero è stato indetto da alcuni sindacati per protestare contro la legge di bilancio in discussione in Parlamento, definita una «finanziaria di guerra», e chiedere maggiori investimenti in sanità, scuola, università e trasporti.