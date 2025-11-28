Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le condizioni indicate dal presidente russo Putin per proseguire la trattativa per far finire la guerra con l’Ucraina, basandosi sulla bozza elaborata con gli Stati Uniti, e l’inchiesta della procura di Milano sull’acquisizione di Mediobanca da parte del Monte dei Paschi di Siena nella quale sono indagati l’imprenditore Caltagirone, il presidente di Luxottica Milleri e l’amministratore delegato di MPS Lovaglio. La Stampa apre invece sull’incontro fra il governo e l’Associazione bancaria italiana sulla legge di bilancio, Libero titola sulla proposta di un confronto fra la presidente del Consiglio Meloni e i leader dell’opposizione Schlein e Conte da tenersi alla manifestazione della destra Atreju, e la Verità critica il discorso del presidente della Repubblica Mattarella agli stati generali della natalità.