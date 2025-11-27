Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano delle discussioni politiche sul rinvio dell’esame da parte dell’aula del Senato, deciso dalla maggioranza su iniziativa della Lega, della proposta di legge che modifica il reato di violenza sessuale introducendo il concetto di consenso, altri si occupano della sparatoria a Washington vicino alla Casa Bianca nella quale sono stati feriti gravemente due agenti della Guardia Nazionale. Il Manifesto apre sulla situazione nella Striscia di Gaza, Libero intervista il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, Domani si occupa degli affari del ministro della Difesa Crosetto, e i giornali sportivi commentano la sconfitta dell’Inter e la vittoria dell’Atalanta nelle partite di Champions League di ieri sera.