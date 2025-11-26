NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati
  • Media
  • Mercoledì 26 novembre 2025

Le prime pagine di oggi

Le trattative per far finire la guerra in Ucraina, le leggi approvate e rinviate nella giornata contro la violenza sulle donne, e i commenti alle elezioni regionali

Le
altre
foto

Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma la maggior parte titola sulle trattative per far finire la guerra fra Russia e Ucraina, con il nuovo piano in 19 punti elaborato negli incontri a Ginevra fra Stati Uniti, Unione Europea e Ucraina sul quale però la Russia esprime perplessità. Qualche giornale si occupa invece delle celebrazioni e dei dati sulla violenza sulle donne in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne celebrata ieri, collegandoli all’approvazione in parlamento della legge sul reato di femminicidio e al rinvio in commissione Giustizia al Senato dell’approvazione della proposta di legge su violenza sessuale e consenso. Libero critica la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul riconoscimento dei matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i paesi membri, mentre i giornali sportivi commentano le vittorie di Juventus e Napoli nelle partite della Champions League maschile di calcio giocate ieri sera.

Tag: giornali-prime pagine-quotidiani-rassegna stampa

Consigliati