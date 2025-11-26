Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma la maggior parte titola sulle trattative per far finire la guerra fra Russia e Ucraina, con il nuovo piano in 19 punti elaborato negli incontri a Ginevra fra Stati Uniti, Unione Europea e Ucraina sul quale però la Russia esprime perplessità. Qualche giornale si occupa invece delle celebrazioni e dei dati sulla violenza sulle donne in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne celebrata ieri, collegandoli all’approvazione in parlamento della legge sul reato di femminicidio e al rinvio in commissione Giustizia al Senato dell’approvazione della proposta di legge su violenza sessuale e consenso. Libero critica la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul riconoscimento dei matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i paesi membri, mentre i giornali sportivi commentano le vittorie di Juventus e Napoli nelle partite della Champions League maschile di calcio giocate ieri sera.