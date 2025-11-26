HP licenzierà fino a 6mila dipendenti entro il 2028

Hewlett-Packard (HP), la multinazionale produttrice di computer e stampanti, ha annunciato che entro il 2028 licenzierà dai 4mila ai 6mila dipendenti, pari a circa il 10 per cento di tutta la sua forza lavoro. Come stanno facendo molte altre aziende del settore tecnologico, HP ha detto che di pari passo ai licenziamenti prevede di aumentare gli investimenti nelle automazioni del lavoro con l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza della produzione. L’azienda ha fatto sapere che il piano di licenziamenti dovrebbe servire a risparmiare almeno 1 miliardo di dollari all’anno.