Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata ai risultati delle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, dove come previsto hanno vinto il centrosinistra in Puglia con Decaro e in Campania con Fico e la destra in Veneto con Stefani. Qualche giornale ha una prima pagina speciale per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Sole 24 Ore titola sulla giornata positiva per la borsa americana, e la Verità si occupa delle critiche espresse dal presidente del Senato La Russa al consigliere della presidenza della Repubblica Garofani, mentre i giornali sportivi presentano le partite di stasera di Juventus e Napoli per la Champions League maschile di calcio.