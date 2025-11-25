Cinque persone sono rimaste ferite in provincia di Ferrara in un incidente tra un treno e un camion

Martedì mattina cinque persone sono rimaste ferite a Bondeno, in provincia di Ferrara, in un incidente tra un treno e un camion bisarca, cioè un camion con un rimorchio a due piani, che stava trasportando diverse autovetture.

Secondo le prime ricostruzioni, il camion era fermo sui binari di un passaggio a livello quando è stato investito dal treno, un regionale della linea Suzzara-Ferrara. Nell’impatto il camion ha anche perso il proprio carico: diverse auto tra quelle trasportate sono andate distrutte. Tra i cinque feriti ci sono i conducenti dei due mezzi e tre passeggeri del treno, che in quel momento stava viaggiando a velocità ridotta. Quattro di loro sono stati portati in ospedale, nessuno in condizioni gravi.