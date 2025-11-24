Tra Milano e Venezia ci sono treni sospesi e in ritardo a causa dell’investimento di una persona 

Lunedì mattina una persona è stata investita da un treno sulla linea ferroviaria che collega Milano e Venezia, tra Lonato e Desenzano: è stata sospesa la circolazione e molti treni, anche ad alta velocità, sono in ritardo (qui c’è la lista dettagliata sui treni interessati dei ritardi e dalle cancellazioni). I ritardi arrivano fino a due ore, sono stati disposti autobus sostitutivi e percorsi alternativi, e sul posto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Non ci sono ancora informazioni sulle circostanze dell’investimento.