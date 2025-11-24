Su tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata all’incontro a Ginevra, in Svizzera, fra le delegazioni dell’Ucraina, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti per proporre delle modifiche meno punitive per l’Ucraina al piano per far finire la guerra fra Russia e Ucraina elaborato da Russia e Stati Uniti. Fa eccezione la Verità, che si occupa della vicenda dei tre figli tolti dal tribunale per i minorenni dell’Aquila ai genitori nella campagna abruzzese, mentre i giornali sportivi festeggiano la vittoria dell’Italia nella Coppa Davis di tennis e commentano i risultati della domenica nella Serie A maschile di calcio, con la vittoria del Milan nel derby con l’Inter e quella della Roma, che rimane in testa alla classifica da sola.