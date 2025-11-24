È morto a 81 anni il cantante giamaicano Jimmy Cliff, tra i più noti interpreti della musica reggae

È morto a 81 anni Jimmy Cliff, cantante giamaicano tra i più noti interpreti di sempre della musica reggae, che con canzoni come “Hurricane Hattie”, “Wonderful World, Beautiful People” e “Vietnam” contribuì a partire dagli anni Sessanta a renderlo un genere famoso in tutto il mondo. Cliff fu tra i più famosi musicisti giamaicani del periodo, insieme a Bob Marley, Peter Tosh e Dennis Brown.

Nel 1971 recitò nel film Più duro è, più forte cade, di cui realizzò anche la colonna sonora, che ebbe un buon successo in tutto il mondo ed è il più conosciuto di sempre a essere stato prodotto in Giamaica. Dopo una breve pausa negli anni Settanta, all’inizio degli anni Ottanta Cliff tornò a pubblicare canzoni molto popolari, tra cui “Reggae Night”.