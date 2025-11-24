Gildo Zegna lascerà il ruolo di amministratore delegato del gruppo Ermenegildo Zegna
La società di abbigliamento di lusso maschile Ermenegildo Zegna ha annunciato alcuni cambi nei ruoli dirigenziali del gruppo. Ermenegildo Zegna, che ha 70 anni ed è chiamato comunemente Gildo, lascerà il ruolo di presidente e amministratore delegato (posizione che ricopre dal 1997) e diventerà presidente esecutivo. Gianluca Tagliabue, attuale direttore finanziario e operativo, diventerà il nuovo amministratore delegato. I figli di Gildo, Edoardo e Angelo, saranno co-amministratori delegati del marchio Zegna. I cambiamenti saranno effettivi dal primo gennaio 2026.
Il gruppo Ermenegildo Zegna – spesso chiamato soltanto Zegna – è una delle aziende più importanti nel settore dell’abbigliamento di lusso maschile. È stato fondato nel 1910 a Trivero, in provincia di Biella, in Piemonte, dal nonno di Gildo Zegna, che si chiamava allo stesso modo. L’azienda, che è posseduta al 60 per cento dalla famiglia Zegna, ha circa 7.100 dipendenti e nel 2024 ha avuto quasi due miliardi di euro di ricavi e 184 milioni di utili. Dal 2021 è quotata alla Borsa di New York.