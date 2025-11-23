È morto Maurizio Sella, a lungo presidente di Banca Sella: aveva 83 anni

Sabato sera è morto a 83 anni Maurizio Sella, che dal 2000 al maggio del 2025 fu presidente di Banca Sella Holding, società capogruppo del Gruppo Sella. Sella iniziò a lavorare nella banca nel 1966, subito dopo la laurea in Economia presa a Torino, sotto la gestione di suo padre Ernesto e suo zio Giorgio. Nel 1974 diventò amministratore delegato della banca, in un periodo di espansione e di sviluppo di nuove tecnologie. Per il suo ruolo nell’imprenditoria venne nominato Cavaliere del Lavoro nel 1991, e poi nel 2018 Cavaliere di Gran Croce, l’onorificenza più alta assegnata dal presidente della Repubblica.

Banca Sella venne fondata a Biella, in Piemonte, nel 1886 da Gaudenzio Sella, che era nipote di Quintino Sella, deputato nelle prime legislature del Regno d’Italia dopo l’Unità e per tre volte ministro delle Finanze. Oggi Banca Sella è un istituto radicato soprattutto nel Nordovest, di dimensioni decisamente inferiori rispetto alle più grandi Unicredit e Intesa Sanpaolo, ma solido. L’amministratore delegato è Pietro Sella, figlio di Maurizio. Tra le altre società possiede Hype, con cui si possono aprire conti digitali.