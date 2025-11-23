Gran parte dei quotidiani di oggi dedica l’apertura al piano di pace in 28 punti scritto da Stati Uniti e Russia, e in particolare alle trattative intorno al piano: è previsto un incontro fra Stati Uniti, Ucraina e rappresentanti europei a Ginevra, in Svizzera, per cercare di modificare il testo del piano (che è molto sbilanciato verso la Russia). I giornali più spostati verso destra, come Libero e La Verità, hanno invece scelto di aprire con gli scontri a Bologna tra manifestanti e polizia per la partita di basket Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv. E tra le foto di prima pagina c’è ancora molto Ornella Vanoni: si era saputo della sua morte venerdì in tarda serata, quindi i quotidiani avevano avuto poco tempo per inserire la notizia nelle edizioni di sabato, e in parte recuperano oggi.