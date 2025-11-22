La finale della Coppa Davis sarà tra Italia e Spagna

La Nazionale spagnola di tennis ha battuto quella tedesca nella seconda semifinale della Coppa Davis, la principale competizione maschile a squadre per nazionali in corso a Bologna, e domenica incontrerà l’Italia, alla sua terza finale consecutiva anche senza i suoi tennisti più forti (Jannik Sinner e Lorenzo Musetti). Nella prima partita lo spagnolo Pablo Carreño Busta ha battuto per 2-0 il tedesco Jan-Lennard Struff, mentre nella seconda Alexander Zverev, il numero tre al mondo, ha battuto Jaume Munar per 2-0. È quindi stato decisivo il doppio tra gli spagnoli Marcel Granollers e Pedro Martínez e i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, finito 2-1 (6-2, 3-6, 6-3).

Venerdì l’Italia si era qualificata alla finale battendo il Belgio grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Sinner e Musetti, che sono rispettivamente al secondo e all’ottavo posto del ranking maschile, avevano entrambi rinunciato a partecipare al torneo, con molte critiche per il primo, che domenica scorsa ha vinto le ATP Finals, e molte meno per il secondo.

Della Nazionale italiana fanno parte anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, due eccellenti doppisti, e il 30enne Lorenzo Sonego. La finale si giocherà dalle 15 di domenica e si potrà vedere in chiaro su Rai 1 e su SuperTennis, il canale televisivo della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).