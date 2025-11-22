Quasi tutti i giornali di oggi titolano sul piano per far finire la guerra fra Russia e Ucraina negoziato da Stati Uniti e Russia, che il presidente degli Stati Uniti Trump ha chiesto al presidente ucraino Zelensky di accettare entro il 27 novembre altrimenti interromperà la fornitura di armi all’Ucraina. Il Sole 24 Ore, il Giornale e il Mattino si occupano invece della decisione dell’agenzia di rating Moody’s di alzare la valutazione sui conti pubblici italiani per la prima volta dopo 23 anni, mentre Libero alimenta allarmi sui reati compiuti da giovani di origine nordafricana. I giornali sportivi si dividono fra la presentazione della giornata del campionato maschile di calcio di Serie A che riprende dopo la pausa per le nazionali e i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia contro il Belgio nelle semifinali della Coppa Davis di tennis.