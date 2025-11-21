Il piano per arrivare a una pace fra Russia e Ucraina preparato da Stati Uniti e Russia che contiene però condizioni considerate inaccettabili dall’Ucraina e dall’Unione Europea è la notizia principale sulla maggior parte dei giornali di oggi. Le altre notizie più importanti sulle prime pagine sono le possibili modifiche al testo della legge di bilancio in discussione in parlamento, le dimissioni del segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, il decreto approvato dal governo per garantire la produzione dell’ex ILVA, il rinvio a giudizio per falso in bilancio del presidente del Napoli De Laurentiis, e ancora le tensioni fra Fratelli d’Italia e la presidenza della Repubblica. I giornali sportivi commentano il sorteggio degli spareggi per qualificarsi ai prossimi Mondiali maschili di calcio, considerato positivo per l’Italia, che giocherà con l’Irlanda del Nord ed eventualmente con la vincente fra Galles e Bosnia ed Erzegovina.