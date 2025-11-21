Celebripost

Domenica a Los Angeles si è svolta la cerimonia di premiazione dei Governors Awards, una sorta di “Oscar onorari” assegnati dall’Academy, l’associazione che assegna gli Oscar veri e propri. Tom Cruise ne ha vinto uno e in una delle fotografie della settimana mostra sorridente la sua statuetta insieme a un altro dei vincitori, lo scenografo afroamericano Wynn Thomas. Naturalmente erano presenti diverse altre celebrità di Hollywood, come Jennifer Lopez ed Elle Fanning. Sempre a Los Angeles ci sono stati anche gli Elle Women in Hollywood 2025, premi che ogni anno la rivista Elle assegna alle “donne più influenti del cinema americano” e, tra le altre, sono state premiate Emily Blunt, Jennifer Aniston, Chase Infiniti e Renate Reinsve. Poi la regista Chloe Zhao che sistema la cravatta di Steven Spielberg, Re Carlo III che taglia una torta a forma di castello e infine Renée Zellweger con la scrittrice Helen Fielding, creatrice di Bridget Jones, davanti a una statua del personaggio, appena inaugurata a Leicester Square, a Londra.