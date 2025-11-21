In Bangladesh almeno cinque persone sono morte e un centinaio sono ferite per un terremoto di magnitudo 5.5

Venerdì c’è stato un terremoto di magnitudo 5.5 in Bangladesh nella zona della capitale, Dacca, ma con scosse che sono state sentite anche molto più lontano: sono morte almeno cinque persone, circa un centinaio risultano ferite e vari edifici sono stati danneggiati. Le scosse sono state sentite anche in India, nella parte del paese che confina col Bangladesh, da cui però non sono arrivate notizie di morti, feriti o danni a infrastrutture. Molte delle persone ferite sono state ricoverate, e alcune sono in condizioni gravi. L’epicentro è stato una quarantina di chilometri a nord est di Dacca, e secondo il resoconto preliminare del servizio geologico statunitense l’ipocentro era a una profondità di 10 chilometri.