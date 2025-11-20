Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sull’incontro di ieri fra il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, dopo la polemica fra Fratelli d’Italia e la presidenza della Repubblica per le dichiarazioni attribuite al consigliere di Mattarella Garofani, accusato di voler ostacolare Meloni: dall’incontro sembra essere uscita un’intesa almeno apparente, malgrado le critiche espresse ancora da Meloni per le parole di Garofani. Il Corriere della Sera e il Fatto aprono invece sulle anticipazioni su un piano di pace per la guerra fra Russia e Ucraina che sarebbe stato concordato fra gli inviati di Russia e Stati Uniti, con condizioni molto pesanti per l’Ucraina, mentre Avvenire titola sulla Giornata per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra oggi.