L’ex vigile bolognese Giampiero Gualandi è stato condannato in primo grado all’ergastolo per il femminicidio della collega Sofia Stefani

Il tribunale di Bologna ha condannato all’ergastolo l’ex vigile urbano Giampiero Gualandi per l’omicidio della collega Sofia Stefani, nel maggio del 2024. Stefani era stata uccisa nella sede della Polizia locale di Anzola, un piccolo comune vicino a Bologna, con un colpo sparato dalla pistola d’ordinanza di Gualandi, su cui erano state trovate le impronte dell’uomo. Gualandi, che al tempo era il comandante dei vigili di Anzola, è stato condannato per omicidio volontario pluriaggravato dal legame affettivo (aveva avuto una relazione con Stefani).