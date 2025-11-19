La Lituania riaprirà giovedì il proprio confine con la Bielorussia, chiuso da fine ottobre per una disputa sui palloni aerostatici

La Lituania ha stabilito che da giovedì 20 novembre saranno riaperti i varchi di confine con la Bielorussia, che erano chiusi dallo scorso 26 ottobre a causa dei numerosi sconfinamenti di palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia e usati per contrabbandare sigarette. Secondo il governo lituano l’uso dei palloni faceva parte di una strategia più ampia di Bielorussia e Russia per destabilizzare la Lituania: Vladislav Kondratovič, il ministro dell’Interno, ha detto che adesso le circostanze sono cambiate dato che gli sconfinamenti di palloni aerostatici sono diminuiti, e che le restrizioni (che comunque avevano diverse eccezioni) non sono più necessarie. Secondo le decisioni iniziali i confini sarebbero dovuti rimanere chiusi fino al 30 novembre.

