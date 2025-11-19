NewsletterPodcast
  Mercoledì 19 novembre 2025

Le prime pagine di oggi

La polemica fra Fratelli d'Italia e la presidenza della Repubblica, l'incontro fra Trump e bin Salman, e i documenti del caso Epstein

Sulla maggior parte dei giornali di oggi la notizia principale è la polemica fra Fratelli d’Italia e la presidenza della Repubblica, dopo la richiesta di chiarimenti del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Bignami per le parole che avrebbe pronunciato un consigliere del presidente della Repubblica e riportate ieri dal quotidiano La Verità che indicherebbero iniziative contro il governo, richiesta che ha provocato la reazione della presidenza della Repubblica che l’ha definita ridicola.

