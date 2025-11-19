I fondi del bonus elettrodomestici sono finiti in un giorno

In un giorno solo sono state presentate abbastanza richieste da esaurire tutti i soldi messi a disposizione per il bonus elettrodomestici, un contributo erogato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per sostituire un elettrodomestico obsoleto, come un frigorifero o una lavatrice, acquistandone un altro con una migliore efficienza energetica (quindi con una classe energetica superiore). Per accedere ai fondi serve riscuotere entro due settimane un voucher, e se questo non viene fatto il bonus passerà a una persona che si è iscritta alla lista di attesa.

Per l’iniziativa sono stati stanziati 48,1 milioni di euro. La presentazione delle domande è stata aperta martedì 18 novembre e funzionava con un “click day”: i fondi vengono cioè assegnati a chi riesce a inoltrare prima la richiesta. È un meccanismo molto usato dalla politica nonostante il suo funzionamento sia piuttosto brutale e sempre molto criticato. I click day sono tipicamente usati quando le risorse da distribuire sono poche o insufficienti, mentre le persone che vorrebbero beneficiarne sono tante.

Il voucher copre fino al 30 per cento del costo di acquisto, per un massimo di 100 euro per nucleo familiare (200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore ai 25mila euro), e si può chiedere una volta sola. L’elenco degli elettrodomestici acquistabili con il bonus è qui, e include tra le altre cose anche asciugatrici, cappe da cucina, forni e piani cottura.

