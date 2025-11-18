Eminem ha fatto causa all’azienda australiana Swim Shady, per il nome troppo simile al suo alter ego musicale Slim Shady

Il noto rapper americano Eminem ha fatto causa all’azienda australiana Swim Shady, accusandola di avere un nome troppo simile a Slim Shady, il suo alter ego musicale, ovvero una versione più estrema di Eminem inventata da lui stesso e protagonista di molte sue canzoni. Secondo Eminem, che possiede il marchio registrato di Slim Shady, questa somiglianza potrebbe creare confusione e far credere che lui abbia qualche legame con la società australiana, che produce ombrelloni e asciugamani e con la quale lui non c’entra niente.

Detenere un marchio registrato dà il diritto al possessore del marchio di usarlo in modo esclusivo nel paese dove ha ottenuto la registrazione: chi vuole usarlo deve quindi chiedere il permesso al possessore, che lo può concedere a pagamento o in modo gratuito.

Negli Stati Uniti Eminem ha chiesto all’Ufficio Brevetti e Marchi Registrati – che tra le altre cose si occupa di rilasciare la registrazione dei marchi – di cancellare il marchio registrato Swim Shady, di cui l’azienda australiana aveva ottenuto la registrazione a settembre. Secondo le regole statunitensi, l’azienda deve rispondere alla richiesta entro la prossima settimana. In Australia, invece, Eminem aveva fatto causa all’azienda dopo che questa aveva registrato il marchio Swim Shady. In Australia Eminem detiene i diritti su Shady e Shady Limited, mentre ha depositato il marchio Slim Shady solo a gennaio 2025, dopo che l’azienda aveva registrato il suo marchio.