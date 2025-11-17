In Friuli Venezia Giulia si cercano due persone tra le macerie di una casa danneggiata a causa delle forti piogge

A causa delle forti piogge in Friuli Venezia Giulia una frana di fango ha colpito una casa a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia, nella notte tra domenica e lunedì. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie una persona ancora viva e hanno fatto sapere che ne stanno cercando altre due. La prefetta Ester Fedullo ha detto che si tratta di un 35enne e di una donna anziana: stando alle prime informazioni, l’uomo sarebbe stato travolto dal fango mentre stava cercando di soccorrere la donna.

Oltre ai vigili del fuoco stanno lavorando alla ricerca anche alcune squadre specializzate in questo tipo di operazioni. In Friuli la pioggia ha fatto i danni maggiori nella provincia di Gorizia e nella zona di Palmanova (che è in provincia di Udine): è esondato il fiume Judrio, che divide le due province, causando molti allagamenti.