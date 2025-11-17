Dal 18 novembre sarà possibile fare domanda per il bonus elettrodomestici

Dalle 7 di martedì 18 novembre sarà possibile fare domanda per il bonus elettrodomestici, un contributo erogato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per sostituire un elettrodomestico obsoleto, come un frigorifero o una lavatrice, acquistandone un altro con una migliore efficienza energetica (quindi con una classe energetica superiore). Il bonus, sotto forma di voucher, copre fino al 30 per cento del costo di acquisto, per un massimo di 100 euro per nucleo familiare (200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore ai 25mila euro), e si può chiedere una volta sola.

L’elenco degli elettrodomestici acquistabili con il bonus è qui, e include tra le altre cose anche asciugatrici, cappe da cucina, forni e piani cottura. Si può fare domanda sull’app IO o sul sito dedicato, a cui si accede con lo SPID (acronimo che sta per Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con la CIE (Carta d’Identità Elettronica): bisogna essere maggiorenni e residenti in Italia, dichiarare di avere un elettrodomestico obsoleto da sostituire con un nuovo elettrodomestico, ed eventualmente indicare l’ISEE se si ha diritto al contributo da 200 euro. Il voucher è valido per 15 giorni e può essere usato nei negozi fisici e per acquisti online sui siti registrati nell’iniziativa.

Per l’iniziativa sono stati stanziati 48,1 milioni di euro: si potrà fare domanda fino all’esaurimento delle risorse.

