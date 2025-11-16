Diversi giornali nazionali hanno in prima pagina le discussioni tra maggioranza e opposizione sulla legge di bilancio, in particolare sugli emendamenti proposti alla manovra: dal nuovo condono edilizio all’obbligo di aderire sette giorni prima agli scioperi. Ci sono poi le accuse di Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da un anno in Venezuela, che in una conferenza stampa ha detto che il governo non ha fatto abbastanza per liberare il figlio. Su diversi giornali ci sono poi aggiornamenti sulla questione Trump-Epstein. E poi occupa molto spazio sui giornali nazionali e locali, oltre che sugli sportivi, la finale di questa sera delle ATP Finals di Torino che sarà tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, alle 18.