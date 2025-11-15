I tennisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno perso la semifinale nel doppio alle ATP Finals

I tennisti italiani Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno perso la semifinale al torneo di doppio alle ATP Finals di tennis a Torino, che mette di fronte le otto migliori coppie maschili dell’anno. Sono stati battuti da Harri Heliovaara e Henry Patten in due set, con il punteggio di 6-4, 6-3.

Andrea Vavassori ha 30 anni, Simone Bolelli 40. Assieme, solo nel 2025, hanno vinto quattro tornei e giocato una finale del Grande Slam: gli ultimi Australian Open, perdendo proprio contro Heliovaara e Patten. Vavassori e Bolelli sono entrambi specialisti del doppio: Vavassori ha vinto tre Slam nel doppio misto con Sara Errani, mentre Bolelli ha vinto 18 titoli nel doppio maschile, tra cui gli Australian Open del 2015 assieme a Fabio Fognini.