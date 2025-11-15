Sabato 15 novembre
Si chiamava Donald Triplett e nel 1943 la sua condizione fu descritta in un articolo scientifico: ha avuto una vita lunga e serena, finita pochi giorni fa
È usare il lucchetto "a U" più famoso al mondo: lo produce un'azienda americana dal 1971, ed è stato premiato anche dal MoMA di New York per il suo design
Nel 1938 cinque scienziati delle SS partirono per il Tibet credendo alla stramba leggenda di Atlantide e a una presunta migrazione dei popoli nordici