In Algarve, nel sud del Portogallo, tre persone sono morte e decine sono rimaste ferite a causa di una tempesta

Sabato mattina una persona è morta e altre 28 sono rimaste ferite in un resort ad Albufeira, una città dell’Algarve, nel sud del Portogallo, a causa di una forte tempesta (chiamata Claudia) che sta colpendo il paese da alcuni giorni. Il comandante regionale della Protezione civile Vítor Vaz Pinto ha detto che la persona morta è una donna britannica di 85 anni e che la tempesta ha causato molti danni. Giovedì altre due persone, una coppia di 88enni, sono morte nella loro casa a Seixal, una città nell’ovest vicino alla capitale Lisbona, che si era allagata improvvisamente con le forti piogge.

Finora l’Algarve è stata una delle regioni più colpite dalla tempesta, per cui sono state registrate raffiche di vento oltre i 110 chilometri orari. La tempesta ha colpito sabato anche diverse zone del Galles, nel Regno Unito: in particolare ci sono stati allagamenti nella cittadina di Monmouth, dove dozzine di persone hanno dovuto essere soccorse ed evacuate dalle loro abitazioni, scrive il Guardian.