I due temi principali in apertura sui giornali di oggi sono la guerra in Ucraina e la legge di bilancio: i titoli sulla prima riguardano gli intensi attacchi russi su Kiev della scorsa notte, il confronto in Italia fra il ministro della Difesa Crosetto e quello delle Infrastrutture Salvini sulla fornitura di armi all’Ucraina e l’inchiesta per corruzione che riguarda anche alcuni membri del governo ucraino, mentre della legge di bilancio si parla per gli oltre cinquemila emendamenti presentati in commissione Bilancio al Senato da maggioranza e opposizione. Il Giornale titola invece sulle manifestazioni di ieri degli studenti in molte città italiane, e Avvenire si occupa dei dati sulla povertà in Italia in occasione del giubileo dei poveri che si svolge in questo weekend.