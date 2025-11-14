A Stoccolma un autobus si è schiantato contro una pensilina: diverse persone sono morte

Venerdì attorno alle 15:30 un autobus a due piani si è schiantato contro una pensilina vicino al Regio istituto tecnico, un centro universitario nel quartiere di Östermalm, in centro a Stoccolma, la capitale della Svezia: la polizia svedese ha detto che diverse persone sono morte, ma non ha chiarito quante. Una portavoce della regione di Stoccolma, citata dal giornale svedese Dagens Nyheter, ha detto che almeno cinque sono state ferite, di cui due in condizioni gravi. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze. L’area è stata delimitata.

Al momento le cause dell’incidente non sono note, ma sempre secondo quanto riferito dai media svedesi si sta indagando per omicidio colposo. Nadya Norton, portavoce della polizia, ha detto che l’autista dell’autobus è stato arrestato e al momento è sotto interrogatorio.