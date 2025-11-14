In una giornata senza grandi fatti, l’apertura dei giornali di oggi è dedicata a molte notizie diverse: la diffusione di alcune mail del finanziere statunitense Jeffrey Epstein che coinvolgerebbero il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella vicenda di sfruttamento sessuale per cui Epstein era stato arrestato e si era poi suicidato in carcere, nuove ipotesi di emendamenti al testo della legge di bilancio in discussione in parlamento, il commento di Elon Musk ai dati sul calo demografico in Italia, l’andamento della guerra in Ucraina, il referendum sulla riforma della giustizia, le modifiche al Green Deal europeo, e l’inchiesta per corruzione in Ucraina che ha provocato le dimissioni di due ministri. I giornali sportivi commentano la vittoria dell’Italia contro la Moldavia in una partita di qualificazione ai prossimi Mondiali maschili di calcio che ha reso quasi certa la partecipazione ai playoff per qualificarsi, a meno di un’improbabile vittoria con 9 gol di scarto nell’ultima partita con la Norvegia.