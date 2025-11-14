L’Antitrust ha multato Wizz Air per 500mila euro per la scarsa trasparenza della sua offerta “All You Can Fly”

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) ha multato per 500mila euro la compagnia aerea ungherese Wizz Air per il suo abbonamento “All You Can Fly”, un’offerta che con 599 euro all’anno dà accesso a voli illimitati. Quando fu annunciata, ad agosto del 2024, fu accolta con molta curiosità. Secondo l’Antitrust però durante le campagne promozionali l’azienda è stata poco trasparente.

L’Antitrust ha detto che Wizz Air aveva presentato l’offerta come un abbonamento senza limiti e omesso dettagli rilevanti sulle condizioni, come i limiti di tempo per prenotare il volo e il numero di posti per volo riservati agli abbonati. L’Autorità ha anche accertato la presenza di clausole vessatorie nelle condizioni dell’abbonamento, cioè alcune condizioni particolarmente svantaggiose per i clienti: Wizz Air si riservava il diritto di modificare i termini del servizio e di interromperne l’erogazione se per esempio avesse dovuto smettere di servire un determinato aeroporto, senza tutele e risarcimenti per chi si era abbonato.