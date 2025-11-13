Alcuni treni hanno accumulato grossi ritardi per un incidente in Calabria

Diversi treni locali e ad alta velocità diretti in varie parti di Italia che transitano dalla Calabria hanno accumulato ritardi che arrivano fino a sei ore: in particolare a Roma un treno ad alta velocità per Venezia e quattro per Torino provenienti da Reggio Calabria attorno alle 16 avevano ritardi fra i 200 e i 360 minuti. I ritardi sono dovuti all’interruzione della linea per via di un incidente mortale avvenuto giovedì mattina sui binari nel comune di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Altri treni sono stati cancellati o riprogrammati. Trenitalia ha fatto sapere che i problemi legati all’incidente sono stati risolti, ma i ritardi non sono ancora stati smaltiti.