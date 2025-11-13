I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni titolano sulla diffusione di alcune mail del finanziere statunitense Jeffrey Epstein, suicida nel 2019 nel carcere dove era detenuto con accuse di sfruttamento sessuale, che coinvolgerebbero il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, altri aprono sulla discussione alla Camera sul disegno di legge sull’educazione affettiva nelle scuole durante la quale il ministro dell’Istruzione Valditara ha accusato le opposizioni di sfruttare i femminicidi per criticare il testo. Altre notizie principali sulle prime pagine sono i dati diffusi dall’ISTAT sull’aumento dei prezzi alimentari negli ultimi cinque anni, l’inchiesta per corruzione in Ucraina che coinvolge ministri e collaboratori del presidente Zelensky, e sempre i contenuti della legge di bilancio e la riforma della giustizia. I giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia e Moldavia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali maschili di calcio, e celebrano la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals di Jannik Sinner.