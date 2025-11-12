Le notizie principali sui giornali di oggi sono diverse: l’andamento della guerra fra Russia e Ucraina con le truppe russe che sembrano avanzare negli ultimi giorni, le ipotesi di dimissioni dei componenti del Garante per la protezione dei dati personali smentite ieri dal presidente Stanzione, le solite discussioni sui contenuti della legge di bilancio e sulle possibili modifiche al testo, l’attesa del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, e il rapporto della fondazione Migrantes sull’emigrazione dall’Italia.