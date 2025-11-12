NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati
  • Media
  • Mercoledì 12 novembre 2025

Le prime pagine di oggi

La guerra fra Russia e Ucraina, il presidente del Garante della privacy contrario alle dimissioni, e le discussioni sulla legge di bilancio

Le
altre
foto

Le notizie principali sui giornali di oggi sono diverse: l’andamento della guerra fra Russia e Ucraina con le truppe russe che sembrano avanzare negli ultimi giorni, le ipotesi di dimissioni dei componenti del Garante per la protezione dei dati personali smentite ieri dal presidente Stanzione, le solite discussioni sui contenuti della legge di bilancio e sulle possibili modifiche al testo, l’attesa del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, e il rapporto della fondazione Migrantes sull’emigrazione dall’Italia.

Tag: giornali-prime pagine-quotidiani-rassegna stampa

Consigliati