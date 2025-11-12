Un grosso blackout in Repubblica Dominicana ha lasciato l’intero paese senza corrente per ore

Martedì intorno all’una del pomeriggio (le 18 in Italia), è iniziato un grosso blackout in Repubblica Dominicana, che ha lasciato senza corrente l’intero paese caraibico e ha causato numerosi disagi per i suoi 11 milioni di abitanti. Nelle ore successive la corrente è stata ripristinata parzialmente, ma gli interventi tecnici sono ancora in corso. Ospedali, banche e altri servizi essenziali hanno continuato a funzionare grazie ai generatori di emergenza, ma molte abitazioni e piccole attività commerciali sono rimaste senza elettricità per diverse ore.

Il blackout ha interrotto diversi servizi pubblici, tra cui la funivia e la metropolitana della capitale, Santo Domingo, dove alcune persone sono state costrette a camminare nei tunnel dopo l’arresto dei treni, e ha causato molto caos sulle strade perché i semafori si sono spenti. Sui social network sono circolate molte immagini dei cittadini bloccati alle fermate dei mezzi pubblici e in attesa della ripresa del servizio.

Il governo ha fatto sapere che il blackout è stato causato dallo spegnimento di due centrali elettriche, che ha avuto ripercussioni a catena su tutto il sistema di trasmissione dell’elettricità, ma le indagini per capirne l’origine sono ancora in corso. Il ministro dell’Energia, Joel Santos Echavarría, ha detto che la fornitura di elettricità sarà ripristinata gradualmente, dando priorità ai settori dei trasporti e della sanità.

Alle 23:30 (ora locale) di martedì 25 centrali elettriche erano già state reintegrate nel sistema elettrico nazionale, cosa che rappresenta il recupero di 2.000 megawatt, pari al 62 per cento della domanda effettiva. Il più recente aggiornamento comunicato da Santos Echavarría indicava che solo cinque centrali elettriche sono ancora in attesa di sincronizzazione con la rete elettrica (che è un sistema molto delicato in cui gli aumenti improvvisi di potenza potrebbero causare squilibri e ulteriori problemi). Nelle ultime settimane la Repubblica Dominicana aveva già affrontato interruzioni di corrente, ma di minore entità.