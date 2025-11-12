È stato arrestato Elia Del Grande, che nel 1998 uccise i genitori e il fratello: due settimane fa era scappato da una struttura di Modena

Mercoledì sera i carabinieri hanno arrestato Elia Del Grande, l’uomo che due settimane fa era fuggito da una struttura di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Del Grande è stato trovato in un appartamento di Cadrezzate, il comune in provincia di Varese di cui è originario e dove, nel 1998, uccise i genitori e il fratello. Per quegli omicidi trascorse complessivamente circa 25 anni in prigione: nel 2015 tentò di evadere dal carcere di Pavia, ma il piano non riuscì. Nell’estate del 2023 uscì in libertà vigilata, e da allora aveva vissuto per un periodo in Sardegna e poi di nuovo a Cadrezzate. Negli ultimi mesi Del Grande era stato accusato di alcuni atti vandalici e molestie al vicinato, e a fine settembre il tribunale di sorveglianza aveva deciso che risiedesse nella “casa lavoro” di Castelfranco Emilia, che ospita tra gli altri persone sottoposte a misure di sicurezza perché ritenute socialmente pericolose.

